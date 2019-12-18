تنمية الصادرات تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن فتح باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وتقنية شاغرة؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف “™ LinkedIn”، أن الوظائف المتاحة تتمثل في “مهندس نظم، وأخصائي عناية العملاء”.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح حاليًّا، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط ( هنا ).

وأضافت أن التقديم على الوظائف يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).