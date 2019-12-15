تنويهات هامة من حساب المواطن بشأن الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

وأضاف حساب المواطن ردًّا على استفسارات في هذا الشأن، أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وتابع البرنامج أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، كما أن الضمان الاجتماعي منفصل عن البرنامج ولا يؤثر عليه، ولا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي أيضًا.

يذكر أن حساب المواطن بدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن أودع قبل أيام، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.