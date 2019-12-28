تهامة تخطف الجماهير من ديربي عسير وتحرم أبها المليون!

المواطن - الرياض

دفعت الأجواء الدافئة في منطقة تهامة والهروب من الأجواء الباردة إلى مقاطعة جماهير قطبي عسير أبها وضمك للديربي التاريخي الأول بينهما، بدوري المحترفين”الدوري الممتاز”.

وجاء الحضور الجماهيري متواضعًا ولم يكن على مستوى التطلعات، ولم يشفع أيضًا بحصول أبها المستضيف على مكافأة مليون ريال الخاصة بالحضور الجماهيري؛ كون الحضور لم يصل إلى 9 آلاف متفرج، وهو نصف مساحة الملعب التي تقدر بـ18 ألف مقعد.

كما ساهم رفع أسعار التذاكر من 10 ريالات إلى 20 ريالًا في زيادة العزوف الجماهيري، بالإضافة إلى السبب المعروف تزامن المباراة مع فترة الاختبارات.

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