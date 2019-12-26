توتنهام يحول تأخره ضد برايتون لفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد برايتون التي أُقيمت على ملعب “توتنهام هوتسبير”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف.

توتنهام ضد برايتون

وبدأت مباراة توتنهام ضد برايتون بشكل سريع، وأهدر الفريق الضيف فرصة التقدم عند الدقيقة الرابعة، بعدما مرت تسديدة ألزاتي بجوار المرمى، قبل أن تضيع فرصة للسبيرز عن طريق هاري كين.

وأطلق ألزاتي تسديدة قوية في الدقيقة 18 من أحداث مباراة توتنهام ضد برايتون اليوم، ولكن حارس السبيرز جازانيجا أبعدها، وألغى الحكم هدفًا للسبيرز سجله كين في الدقيقة 24 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ونجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 37 عن طريق رأسية مميزة من آدم ويبستر، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد برايتون بتأخر السبيرز بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن كين من تسجيل التعادل عند الدقيقة 52، وتصدى حارس السبيرز لركلة حرة في الدقيقة 67، قبل أن يُسجل ديلي آلي هدف التقدم لأصحاب الأرض في مباراة توتنهام ضد برايتون عند الدقيقة 72.

واستمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة توتنهام ضد برايتون بفوز السبيرز بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة توتنهام ضد برايتون اليوم، رفع السبيرز رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الـ13.

تابعنا على تواصل معنا على