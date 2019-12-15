توتنهام يُبدع ويضرب #وولفرهامبتون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/ 1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام ضد وولفرهامبتون:

وبدأت مباراة توتنهام ضد وولفرهامبتون بشكل سريع، وأطلق النجم الكوري الجنوبي سون كرة قوية في الدقيقة الثامنة، ولكن حارس المرمى روي باتريسيو تصدى لها بنجاح.

وتابع نجم توتنهام لوكاس مورا الكرة، وأطلق تسديدة صاروخية لتهز الشباك في الدقيقة التاسعة، وظهر وولفرهامبتون في الدقيقة 15 للمرة الأولى، عن طريق تسديدة أرضية قوية من أداما تراوري، ولكن الحارس جازانيجا تصدى لها.

ومرت رأسية خيمينيز بجوار قائم توتنهام عند الدقيقة 21، قبل أن يهدر فرصة هز الشباك في الدقيقة 26، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم، واستمرت محاولات الفريقين، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر وولفرهامبتون.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد خيمينيز كرة قوية أبعدها جازانيجا بصعوبة، ونجح وولفرهامبتون في تسجيل التعادل في شباك توتنهام هوتسبير عند الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من أداما.

وسدد هاري كين كرة رأسية في الدقيقة 77، ولكن حارس وولفرهامبتون أمسك الكرة بسهولة، وسجل يان فيرتونخين هدفًا قاتلًا في الدقيقة 91، ليمنح توتنهام الفوز والثلاث نقاط.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير رصيده إلى 26، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 24 في المركز الثامن.