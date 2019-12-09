توجيه باستمرار العمل بمركز صحي بحر أبوسكينة

المواطن- احمد الشهري - محايل

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري باستمرار العمل في مركز صحي بحر أبو سكينة بمحافظة محايل وذلك لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي قد تتطلب ذلك وتقديم الاستشارات اللازمة لذويهم.

وكان مستشفى محايل العام قد استقبل عدداً من حالات التسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.

وكان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة المدير العام للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين؛ لبحث مسببات التسمم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأكدت الأمانة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة من قِبل مختصين من أمانة المنطقة.