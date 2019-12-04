توخيل يقترب من #بايرن ميونيخ

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، مساعيها للتعاقد مع مدرب جديد لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم مع بداية منافسات الموسم المقبل.

ويتولى المدرب الألماني هانز فليك، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ بشكل مؤقتة منذ بداية نوفمبر الماضي، خلفًا للمدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي تمت إقالته من منصبه؛ بسبب سوء النتائج.

وكشفت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية عن عزم إدارة نادي بايرن ميونيخ، التعاقد مع توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن توماس توخيل أصبح الخيار المفضل لإدارة نادي بايرن ميونيخ، ما يعني عدم رغبتها في استمرار فليك في منصبه لفترة أطول.

وأشارت “سبورت بيلد” إلى رغبة مسؤولي بايرن ميونيخ في إقناع فليك بالبقاء، للعمل في الجهاز المعاون للمدرب توماس توخيل، ليبقى مساعدًا له كما كان حاله مع كوفاتش.