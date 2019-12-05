توصية بتطهير قوانين الصحافة العربية من العقوبات السالبة للحرية

المواطن - الرياض

عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن انشغاله العميق إزاء التدهور الخطير لأوضاع الصحافة والصحفيين العرب في البلدان العربية.

ودعا الاتحاد إلى تطهير قوانين الصحافة العربية من جميع العقوبات السالبة للحرية، ودعا كذلك الاتحاد الحكومات العربية بعدم السماح باطلاع كيانات نقابية بديلة أو موازية، والتي تؤدي لتفتيت وحدة الأسرة الصحفية العربية.

وفي بيان الرياض الصادر بعد انتهاء اجتماعات الأمانة العامة الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 3-4 ديسمبر بحضور ممثلي النقابات الصحفية في الوطن العربي الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، أعرب الاتحاد عن تضامنه اللامشروط مع نضالات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الأبطال الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة.

ورفع رئيس وأعضاء الأمانة العامة في الاتحاد العام للصحفيين العرب برقيتي شكر وعرفان لمقام خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع عبروا فيه عن امتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وتكريم خلال حضورهم لمنتدى الإعلام السعودي، وعقدهم اجتماعًا للأمانة العامة في الاتحاد باستضافة من هيئة الصحفيين السعوديين.

وأبدوا في برقيتيهم إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه من مظاهر النهضة والتطور والتقدم الذي تحقق للشعب السعودي في ظل قيادته الرشيدة، وقرر الحاضرون للاجتماع تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لإعداد مشرع برنامج عمل خاص بالاتحاد خلال الفترة الممتدة إلى غاية انعقاد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد.

وعبر الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيانه عن عميق انشغالهم بالأوضاع المادية والمهنية للزملاء الصحفيين العرب في العديد من البلدان، ومن التداعيات السلبية القوية لأوضاع المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية التي تواجه حاليًا تحديات غير مسبوقة في أوضاعهم المادية والاجتماعية، وهو ما تجسد في إغلاق العديد من الصحف وتسريح المئات من الزملاء الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتسريح دون أية ضمانات قانونية. كما قرر الحاضرون أن يكون اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم القادم في سلطنة عمان في أوائل شهر فبراير القادم 2020م.





وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك قد وقع ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع نقباء الصحافة في كل من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على هامش حفل افتتاح اجتماعات الأمانة العامة مساء يوم الثلاثاء الماضي بحضور سعادة وكيل وزارة الإعلام د. ناصر الحجيلان، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي.