توضيح بشأن إلغاء اشتراط مدخل العزاب والعوائل للمطاعم
يمكن وجود مدخل واحد للمكان أو اثنين

توضيح بشأن إلغاء اشتراط مدخل العزاب والعوائل للمطاعم

2019/12/08
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف، خالد الجماز، أن الوزارة حدثت أنظمتها للمحلات والمطاعم في 12 اشتراطًا جديدًا جميعها تخدم المواطنين وتهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن الأنظمة القديمة كانت تشترط على أصحاب المطاعم مدخلًا للعزاب وآخر للعوائل، والآن أعطت المستثمر الحرية في وجود مدخل واحد للمطعم، أو مدخلين كما هو مألوف.

ولفت إلى أن محطات الوقود كانت تعاني اشتراط مساحات كبيرة، واليوم يمكن للمستثمر إقامة محطة على أي مساحة، بشرط التقيد بعدد معين من مضخات البنزين.

وتابع الجماز: أن مساحة المباني الصحية سوف تعتمد حسب عدد الأسرّة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • إغلاق محلات مخالفة في العريجاء
    •
  • إشغال مقاعد المسنين وذوي الإعاقة يُعرضك للعقوبة
    •
  • رد رسمي بشأن طريق الملك عبدالله
    •
  • 500 ريال عقوبة البصق في غير الأماكن المخصصة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :