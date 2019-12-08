توضيح بشأن إلغاء اشتراط مدخل العزاب والعوائل للمطاعم

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف، خالد الجماز، أن الوزارة حدثت أنظمتها للمحلات والمطاعم في 12 اشتراطًا جديدًا جميعها تخدم المواطنين وتهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن الأنظمة القديمة كانت تشترط على أصحاب المطاعم مدخلًا للعزاب وآخر للعوائل، والآن أعطت المستثمر الحرية في وجود مدخل واحد للمطعم، أو مدخلين كما هو مألوف.

ولفت إلى أن محطات الوقود كانت تعاني اشتراط مساحات كبيرة، واليوم يمكن للمستثمر إقامة محطة على أي مساحة، بشرط التقيد بعدد معين من مضخات البنزين.

وتابع الجماز: أن مساحة المباني الصحية سوف تعتمد حسب عدد الأسرّة.