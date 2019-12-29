توضيح من الأحوال المدنية بشأن بلاغ فقدان الهوية الوطنية

المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن بلاغ فقدان بطاقة الهوية الوطنية يستلزم بعد ذلك إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء على استفسار مواطن قال فيه: “السلام عليكم, قبل أسبوعين ضيعت بطاقة هويتي بالجامعة, وبلَّغت عنها خوفاً من أحد يستخدمها, وأمس لقوها الجامعة وسلموها لي كيف ألغي بلاغ فقدان الهوية؟؟”.

وردت الأحوال المدنية بقولها: “تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية، يلزمك إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن وكالة الأحوال المدنية شددت في وقت سابق، على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح الشخص وتفاديًا للغرامة المالية.

وأوضحت الأحوال أنه بالنسبة إلى إصدار بطاقة بدل تالف، يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار الهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن النظام لا يسمح أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية دون حجاب.

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