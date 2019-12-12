توضيح من الخدمة المدنية بشأن المؤهلات في جدارة
يمكن أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان

توضيح من الخدمة المدنية بشأن المؤهلات في جدارة

2019/12/12
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن أن يكون هناك مؤهلان مختلفان للشخص على جدارة.

وقالت الخدمة المدنية ردًا على استفسار في هذا الشأن، إنه لكل مؤهل نقاطه الخاصة في جدارة وعند التقديم يتطلب من الشخص تفعيل المؤهل الذي يرغب التقديم به، لافتةً إلى أن التفعيل يتم عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لا بد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

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محمد
ضيف
محمد

لي ٣ سنين و انا اقدم و ترجع لي نفس الرساله. طيب في حالة انه في دبلكيت، ليش ما يرسلون و يوضحون الخطأ للمواطنين بإختالاف مؤهلاتهم إي كان بكالوريوس أو PHD.
ما أعتقد ان الرسالة توصلنا as a default

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