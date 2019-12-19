توضيح من جامعة المعرفة حول الاختبارات المقبلة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة المعرفة أن الاختبارات المقرر عقدها خلال الأسبوعين القادمين سوف تعقد في أيامها المعلنة.

وقالت الجامعة إنه سيتم خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة تحديد وقت ومكان الاختبار.

وكانت الجامعة قررت تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 2019/12/19 حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات بعد وفاة مواطن ومقيم، رحمهما الله؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.

ولفتت جامعة المعرفة إلى أنه قد تم تخصيص رقم جوال للتواصل مع الجامعة للرد على استفسارات الطلاب والطالبات (0555121598).

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