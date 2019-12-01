توضيح من حساب المواطن بشأن مستندات إثبات الاستقلالية

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية إرفاق مستندات الاستقلالية في حالة التسجيل كفرد مستقل في البرنامج، في حال كان عمر المستفيد أو المستفيدة من 18 إلى 24 سنة .

وتشمل هذه المستندات: “صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء”.

ورد حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء على استفسار مواطن عن هذه المستندات بقوله “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.