توضيح من حساب المواطن للمسجلين بعد صرف الدعم

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن موعد صرف الدعم لمن تقدم بطلب بعد صرف دعم الدفعة الـ24 في نوفمبر الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال بهذا الخصوص إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 نوفمبر 2019، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد الرئيسي باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول إلى قسم دراسة الأهلية وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر يناير 2020.

وتابعت خدمة المستفيدين أنه في حال كان الشخص غير مؤهل وتم تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية، يلزمه التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية ثم الانتظار لحين صدور نتائج الأهلية.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ25 من الدعم في حساباتهم يوم العاشر من الشهر الجاري، يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.