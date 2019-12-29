توضيح يكشف استفادة النصر من قرارات التحكيم

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي عن كيفية استفادة النصر من القرارات التحكيمية خلال لقائه أمس ضد نادي الفيحاء بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المرداسي عبر حسابه في تويتر مع فيديو ركلة الجزاء التي حصل عليها المغربي عبدالرزاق حمدالله: رأي الاتحاد الدولي والآسيوي في مثل هذه الحالات، لا تعد مخالفة، إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب، وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد.

رأي الإتحاد الدولي والاسيوي

في مثل الحالات: لا تعتبر مخالفة

إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب

وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد ،

الا اذا كان هناك حركة إضافيه لليد ، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من

الزميل وهي في نفس الوضع

ولم يقم بعمل حركة إضافية،

وبالتالي ركلة جزاء غير صحيحه pic.twitter.com/5vcEfibtCn — فهد المرداسي (@almirdasi) December 29, 2019

وأضاف المرداسي: إلا إذا كان هناك حركة إضافية لليد، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من الزميل وهي في نفس الوضع، ولم يقم بعمل حركة إضافية، وبالتالي ركلة الجزاء المُحتسبة للنصر غير صحيحة.

القرارات متفاوتة وتُثير الشك

وفي السياق ذاته قال الإعلامي فارس المحيميد عبر حسابه في تويتر: لاعب الفيحاء سبقه “الغنام” بالضرب، ولكن يظل تصرفًا أحمق من لاعب الفيحاء، علمًا أن الاعتداء أقل قوةً من اعتداء “مرابط” على حارس الرائد، لكن القرارات متفاوتة كالعادة.

بينما علّق الإعلامي مُعن القويعي في السياق ذاته عبر حسابه في تويتر قائلًا: ضرب من حمد الله يستغلها الغنام ويسجل الثاني للنصر لا VAR جابها من زاوية صح ولا حكم ساحة رجع لمشاهدتها، الفيحاء تم نحره من الوريد للوريد.

بينما أوضح الناقد الرياضي فهد الروقي قائلًا: الفار يستدعي الحكم على خطأ لا يستوجب الاستدعاء، الحكم يتماشى مع الاستدعاء ويطرد.

وأضاف الروقي: بين هذا وذاك شبهة جزائية للمنافس وقائمة طلبات مستجابة من الموسم الماضي، ما يحدث يجب التوقف عنده.

النصر لا يستحق ركلة جزاء

جدير بالذكر أن المحلل التحكيمي سعد الكثيري قال بأن ركلة جزاء النصر التي احتُسبت في الدقيقة الـ71، والتي سجل منها المغربي عبدالرزاق حمد الله، غير صحيحة من قبل حكم المباراة.

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