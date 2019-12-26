 توظيف 200 مواطنة بشركة الخدمات الأرضية بمطار المؤسس

 توظيف 200 مواطنة بشركة الخدمات الأرضية بمطار المؤسس

2019/12/26
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

من منطلق دعم وتمكين شابات هذا الوطن أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بحيث يشغلون وظائف مأمور خدمات العملاء، كما تم إلحاقهم ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهم بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالهن يوم الثلاثاء  17/ 12 /2019م وسوف تباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020 م.

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رجال لاحول ولا قوة الا بالله
ضيف
رجال لاحول ولا قوة الا بالله

لا حول ولا قوة الا بالله

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