توظيف 6 آلاف مواطن ينقل 12 ألف منشأة للنطاق الأخضر

المواطن - الرياض

قال وكيل مساعد سياسات العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وليد الكلش: إن المنشآت التي تم نقلها من النطاق الأصفر إلى الأحمر يصل عددها إلى 12 ألف منشأة.

وأضاف الكلش في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “العربية”، أن هذه المنشآت بحاجة لتوظيف 6 آلاف مواطن حتى تعود إلى النطاق الآمن من جديد.

وأوضح أن عدد هذه المنشآت يشمل أقل من 1% من المنشآت الموجودة في المملكة والبالغ عددها 1.563 مليون منشأة.

ولفت إلى أن “هذه المنشآت ملزمة بهذا العدد من التوظيف لتتجنب وجودها في النطاق الأحمر”، لافتاً إلى أن هذه المنشآت موجودة في كل القطاعات، وأنه لا قطاعات مستثناة من هذا الإجراء.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر أمس الأول، قراراً يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”.