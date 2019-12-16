توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم – بمشيئة الله -“.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.