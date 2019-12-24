توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت
يقع بها حقلا الخفجي والوفرة

توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

2019/12/24
الساعة 1:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وقعت المملكة ودولة الكويت الشقيقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

أتى ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا “الخفجي” و”الوفرة”، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في الحقول تدريجياً، وصولاً إلى طاقة الإنتاج الكاملة خلال أسابيع قليلة.

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