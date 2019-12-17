توم كروز يتحدى الزمن في الجزء الثاني من Top Gun

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بالنسبة للبعض، كان فيلم توب غان Top Gun، هو الذي جلب الشهرة إلى توم كروز، واستغل الممثل الأمريكي نجاحه، ليتربع على عرش هوليوود لسنوات عديدة بعد الفيلم.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا منذ ظهور توم كروز كطيار مبتدئ في فيلم الأكشن والإثارة، إلا أنه لم يبد أقل تهورًا في الجزء الثاني من الفيلم المنتظر صدوره العام المقبل.

في إعلان الجزء الثاني من الفيلم، Top Gun: Maverick، يظهر الممثل الخمسيني بعدما استدعاه رؤساء المدرسة البحرية لاستغلال خبرته كطيار بحري في الولايات المتحدة، والتدريس للطلاب.

ويظهر توم كروز بلياقته الجسدية الكاملة ليتحدى عمره البالغ 57 عامًا، بحركات الأكشن في الجو، وسط مجموعة من المتدربين الشباب الطموحين خلال الصف الدراسي.

ويُفتتح التريلر بجملة: معلمك هو واحد من أفضل الطيارين الذين أنتجهم هذا البرنامج على الإطلاق، مآثره أسطورية، ما يجب أن يعلمك هو الفرق بين الحياة والموت.

ومن المقرر أن يُعرض الجزء الثاني من Top Gun، في 26 يونيو، 2020.