تويتر يدخل تغييرات جديدة على سياسته

المواطن - متابعة

قالت شركة تويتر يوم أمس الاثنين: إنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها تدشن موقعًا لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

وستلتزم التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2020، بقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

ويلزم قانون كاليفورنيا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار ألا تُباع بياناتهم لأطراف ثالثة.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وجوجل التابعة لألفا بت، لتدقيق متزايد بشأن قضايا خصوصية البيانات بعد فضيحة شركة كمبردج أناليتيكا التي حصلت فيها الشركة على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.