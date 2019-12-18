تين كات: مشاكل الاتحاد متراكمة.. ونستهدف التقدم في الترتيب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الهولندي هينك تين كات أن الاتحاد يُعاني من مشاكل متراكمة منذ فترات طويلة، مشددًا على تحسن مستوى الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال تين كات: “عندما وصلت إلى جدة لقيادة الاتحاد عرفت أنه نادٍ كبير، لكن تنقصه الثقة، فهو يعاني للفوز بالمباريات، لكن الحقيقة أن هذا أمر غير مفاجئ، لأنه مستمر منذ العام الماضي، ويجب تغيير ذلك”.

وتابع: “خوف الاتحاديين من الهبوط غير منطقي، ووجود الفريق في المراكز المتأخرة أمر غير جيد، لكن بمجرد أن نفوز مباراتين سنتقدم في الترتيب. أعتقد أن الجماهير لا تستمتع بمباريات الاتحاد في الفترات الأخيرة، وعلينا تغيير ذلك”.

وأضاف المدرب الهولندي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “والحقيقة أننا نواجه مشكلة في الجودة وهذا أمر متراكم منذ فترات طويلة”.

وواصل: “أنا لست ساحرًا لكي أنقذ الاتحاد من هذا الموقف بمفردي، بل أحتاج إلى الجميع لتنفيذ ذلك، نريد أن نكون فريقًا واحدًا ونتجاوز المشاكل التي نعاني منها، لكن خلال أسبوعين ستهدأ الأمور أكثر ويعود إلى المركز الذي يستحقه”.

وعن التعاقدات في الميركاتو الشتوي، قال: “لا يمكن الكشف عن مخططاتي لفترة الشتاء، ويجب أن تحاط تلك الخطط بالكثير من السرية، وما نعمل عليه الآن هو جلب أسماء تستطيع مساعدة الفريق”.

واستكمل تين كات تصريحاته قائلًا: “تلقيت بعض الأسماء من الإدارة وهنا أسماء أتواصل معها عن طريق علاقاتي، لكن من المهم ألّا ندفع الكثير من المال، بل أفضل اللاعبين جودة، بأقل الأسعار”.