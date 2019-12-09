تين كات يستقر على صفقة مهمة لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد في حل أزمة ضربت الفريق الأول، وهي التحرك لضم مدافع جيد يُعوّض هبوط مستوى اللاعب المغربي مروان دا كوستا.

وقالت تقارير إخبارية إن تين كات، وضع أنظاره على ضم المدافع حسان تمبكتي لاعب الوحدة، الذي تألق بصورة لافتة للأنظار مع المنتخب السعودي في خليجي 24.

ولن يتوقف تين كات عن التعاقد مع مدافع وحسب، بل سيتحرك لضم لاعب في خط الوسط وصانع لعب ومهاجم، خاصة أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد والتشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الوسط مرشحان بقوة لمغادرة العميد في يناير.

من ناحية أخرى، كشف حمد المنتشري مدافع نادي الاتحاد السابق عن أربع صفقات ستؤثر بالإيجاب على الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة.

وتحدث المنتشري لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الاتحاد هو أضعف فريق مستفيد من اللاعبين الأجانب، وخط الوسط كله به لاعبون تخطت أعمارهم الثلاثين، الاتحاد بحاجة لثورة حقيقية في اللاعبين الأجانب.

وأضاف المنتشري: أرى أن الاتحاد بحاجة ماسة للتعاقد مع صانع لعب، ولاعب طرف، ورأس حربة ومدافع.

وكان الاتحاد عبر إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الصفا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.