تين كات يُعاقب نجوم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد معاقبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتدرب أمس الأحد وبدون راحة عقب التعادل مع الفتح أول أمس السبت بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

وجاء القرار من تين كات لشعوره بتقصير اللاعبين في مباراة الفتح بالدوري، فقرر خوض الحصة التدريبية معهم أمس الأحد وزيادة الجانب البدني والفني فيها استعدادًا لمواجهة الفتح أيضًا بعد غد الأربعاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

من ناحية أخرى، أصبح نادي الاتحاد قريبًا للغاية من إعلان التعاقد وبشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني كأول صفقة يضمها الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موعد أول مباراة لغيل

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن غيل سيشارك مع الاتحاد في اللقاء الأول له بقميص العميد يوم 10 يناير المقبل، حيث تُقام المباراة ضد نادي النصر ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل انضمام غيل للاتحاد

وقالت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية في وقت سابق إن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم مقابل الحصول على 1.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت جماهير الاتحاد أبدت غضبها من طريقة أنمار الحائلي رئيس النادي في إدارة أمور العميد حيث طالبوا برحيله هو وإدارته الحالية بسبب تراجع نتائج الفريق الأول في الدوري.

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