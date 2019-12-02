ثلاثة وزراء يناقشون قمة العشرين في منتدى الإعلام السعودي

المواطن - الرياض

تزامناً مع تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام من اليابان باستضافة قمة قادة المجموعة في نوفمبر المقبل؛ يخصص منتدى الإعلام السعودي الذي تحتضنه عاصمة الإعلام العربي الرياض جلسة عن “قمة العشرين” عصر اليوم الاثنين.

ويتحدث في الجلسة نخبة من صناع القرارات الاقتصادية وهم: وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة وعضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد التونسي.

وتناقش الجلسة، التي يديرها الإعلامي طلعت حافظ، الفرص الواعدة من استضافة المملكة لقمة العشرين، والأدوار الرسمية والشعبية التي يمكن للإعلام تبنيها والوفاء بها للمساهمة في تحقيق المقاصد الوطنية الكلية، والفضاء الرحب لبناء شراكات استراتيجية، كما تتطرق إلى الإبعاد السياسية والاقتصادية لاستضافة السعودية لقمة العشرين..

وتأتي أهمية الجلسة في ظل قيام المملكة في الأول من ديسمبر المقبل بالإعلان التفصيلي عن برنامج رئاستها لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض.

يذكر أن الجدعان يقود المالية السعودية منذ عام 2016 وسبق أن تولى رئاسة هيئة سوق المال. وكان قبل ذلك رئيساً لمجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري.

فيما يشغل المبارك عضوية اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة السعودية قمة العشرين، وقبل ذلك تولى منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى، وتسلم أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية

كما أن التونسي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، يشغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الاستراتيجية لرؤية 2030، بالإضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.

من جهته، أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي أن قمة مجموعة العشرين تعد تاريخية كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيراً إلى أن اهتمام المنتدى بعقد جلسة مخصصة عن القمة ينطلق من أهميتها كأبرز منتدى اقتصادي دولي ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي..

وشدد الحارثي على أن المنتدى سيسهم في تعميق وتعزيز التعاطي الإعلام مع قمة العشرين من خلال ما ستتضمنه الجلسة الخاصة بها بحضور أصحاب المعالي الذين يمتلكون خبرة عريقة على الصعيد الدولي فضلاً عن مساهمتهم في صنع العديد من القرارات الاقتصادية المفصلية الأمر الذي سيسهم في إثراء العموم والإعلاميين بشكل خاص.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي الأضخم من نوعه في المنطقة ينطلق اليوم الثاني من ديسمبر ويضم العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة يستضيف خلالها وزراء وشخصيات دولية وقيادات إعلامية.