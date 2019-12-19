ثلاثي الدوري السعودي مُرشح لجائزة جلوب سوكر

المواطن - محمد سمعه

رُشح ثلاثي الدوري السعودي، النجم سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، والجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي، والمغربي عبدالرزاق حمد الله نجم نادي النصر لجائزة “جلوب سوكر” عن أفضل لاعب عربي بالدوريات العربية.

وقالت التقارير الإخبارية: إن ثلاثي الدوري سيتنافسون مع المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري، والقطري أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري والمُتوج مؤخرًا بلقب أفضل لاعب في آسيا عن عام 2019.

وكان بلايلي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقه السابق الترجي التونسي في صيف 2019، بينما فاز حمد الله بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي مع النصر، وفاز سالم الدوسري في نوفمبر الماضي بلقب دوري أبطال آسيا مع نادي الهلال.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري سجل هدفًا جميلًا للهلال في شباك فلامنغو البرازيلي أول أمس الثلاثاء في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، حيث انتهت المباراة بفوز فلامنغو بثلاثية مقابل هدف.