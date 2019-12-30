ثلاجة بيتك قد تعرضك للتسمم الغذائي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

للوهلة الأولى، تبدو مهمة الثلاجة هي الحفاظ على برودة الطعام، لكن في الواقع، يتمثل دورها الرئيسي في إبطاء نمو البكتيريا مثل السالمونيلا والكولاي و البوتولينوم في الطعام، لكن هناك 6 أخطاء شائعة قد تصيبك وتصيب أسرتك بالتسمم الغذائي.

1- وضع اللحوم النيئة على الرف العلوي:

قد تتسرب قطرات من دم اللحم الطازج على الطعام أدناه وتلوثه.

الحل: ضع اللحم في كيس بلاستيكي أو وعاء وضعه في الأسفل.

2- تعبئة الثلاجة:

بالنسبة للبعض، تعد الثلاجة المعبأة علامة على الوفرة، لكنها بالنسبة للبكتريا فرصة كبيرة للتكاثر، ذلك أن الثلاجة تحتاج إلى الهواء البارد للحفاظ على الطعام باردًا وقتل البكتريا.

3- درجة الحرارة:

عادةً، تتكاثر الميكروبات في درجات حرارة أعلى من 40 درجة فهرنهايت، لذلك من الضروري الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة بين 32 درجة و 40 درجة فهرنهايت ودرجة حرارة الفريزر أقل من 0 درجة فهرنهايت.

ولا تقف كثيرًا أمام باب الثلاجة، فهذا يرفع درجة حرارتها أكثر، خاصة أثناء الطقس الدافئ.

4- وضع الفواكه والخضروات معًا:

أولًا لا تغسل الفواكه والخضروات حتى تكون مستعدًا لتناولهما؛ لأن البكتريا تحب الرطوبة، وثانياً احتفظ بهما بعيدًا عن بعضهما؛ لأن الفاكهة ينبعث منها الإيثيلين، وهو غاز يسرع تلف الخضروات.

5- تخزين البيض في الباب:

يقول الخبراء إن وضع البيض في الباب هو أسوأ مكان لحفظه؛ لأنه مكان دافئ جدًا.

الحل: ضع البيض في كرتونته الأصلية في الجزء الخلفي من الثلاجة حيث تكون درجات الحرارة أكثر برودة.

6- عدم تنظيف الثلاجة باستمرار:

تزدهر الميكروبات على أغطية الكاتشب وجرات المربى المنسيين، أو في بعض نقاط الحساء المسكوب؛ ولذلك يوصي الخبراء بتنظيف الثلاجة أسبوعيًا، باستخدام الماء الساخن والصابون أو مزيج من الخل والماء.

ولا تنس هيكل الثلاجة الخارجي وظهرها، حتى لا يتراكم الغبار الذي يحول دون تشغيلها بكفاءة.

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