ثمار اجتماع الرياض .. الاتحاد يضع يده على الصفقة الأولى

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الاتحاد يده على الصفقة الأولى التي يُريد إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير.

ويرغب الاتحاد بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي.

وتُوجد خلافات حاليًّا بين فريق غلطة سراي واللاعب بلهندة؛ مما يجعل فرصة الاتحاد أكبر وأفضل للتعاقد مع اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي.

وسبق لنادي النصر، أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بلهندة، حيث يريد المغربي نور الدين أمرابط تسهيل إجراءات انتقال مواطنه بلهندة إلى أصفر العاصمة، ولكن يبدو أن الاتحاد أصبح قريبًا من حسم الصفقة.

وإذا نجح الاتحاد في ضم بلهندة، فسيكون ثمار اجتماع الرياض الطارئ الذي أقامه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع شخصيات اتحادية كبيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا هامًّا في الرياض مع نواف المقيرن، رئيس النادي الأسبق، وعدد من الشخصيات الاتحادية لبحث حل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة.

وقال الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر: إن الاجتماع الذي أُقيم في الرياض من أجل دعم إدارة أنمار الحائلي بالصفقات المهمة للفريق مع إعادة ترتيب الصفقات والتدقيق على اختيار العناصر المناسبة للفريق الاتحادي وتقديم الدعم المالي المناسب للفريق الأول.

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