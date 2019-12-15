جامعة الأعمال والتكنولوجيا تطلق بيانًا لتعليم اللغة العربية

المواطن - مكة المكرمة

انطلقت مبادرة “بيان” إحدى مبادرات جامعة الأعمال والتكنولوجيا في ملتقى مكة الثقافي لعام 1441هـ “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”.

والمبادرة عبارة عن برنامج تعليمي يتمثل في دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث بدأت أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم اللغات بتقديم الدورات كأحد البرامج التي تقدمها لتعليم اللغات، وتأتي اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الأكاديمية، وستعتمدها تعليمها ضمن اللغات الأخرى، وذلك في خطتها المستقبلية.

ومبادرة “بيان” تستهدف أكبر شريحة مجتمعية ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وتسعى الأكاديمية لعمل شراكات مجتمعية مع شركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال مراحل تنفيذ المبادرة وتطورها.