جامعة #القصيم بشأن كليات بنات #بريدة : سترون ما يسركم
سيتم معالجة مشكلة المياه القريبة منها مع بدء الدراسة

جامعة #القصيم بشأن كليات بنات #بريدة : سترون ما يسركم

2019/12/15
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أكد المتحدث الرسمي لجامعة القصيم، إبراهيم الدغيري، أن الجامعة تبحث عن التنمية المستدامة للمنطقة.

وتابع الدغيري، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد: لدينا خبرات علمية في كليات الجامعة سوف نستغلها في علاج مشكلة المياه القريبة من مكان بناء كليات بنات بريدة.

وأضاف متحدث جامعة القصيم: معالجة مشكلة المياه القريبة من مكان بناء كليات بنات بريدة من المنتظر أن ينتهي تزامنًا مع بدء الدراسة، وسوف يرى الأهالي ما يسرهم من هذا المشروع الضخم.

ولفت إلى أن المكان الذي اختياره لمباني كليات البنات ببريدة تجاوره مستنقعات مياه تؤدي إلى تكاثر البعوض، ولكن هذا لا يعني أن يتم وصفه بـ”مكان موبوء”.

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