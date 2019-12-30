جامعة المجمعة تعلن موعد الامتحان التحريري والمقابلات الشخصية
في برنامج الماجستير

جامعة المجمعة تعلن موعد الامتحان التحريري والمقابلات الشخصية

2019/12/30
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة المجمعة عن موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين في برنامج ماجستير علم البيانات، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال، وذلك من خلال التفاصيل الآتية:

وأوضحت عمادة الدراسات العليا موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين في برنامج ماجستير علم البيانات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلنت عمادة الدراسات العليا عن موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين والمتقدمات في برنامج ماجستير إدارة الأعمال، التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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