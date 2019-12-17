جامعة المعرفة تعلن تأجيل الاختبارات

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة المعرفة تأجيل الاختبارات المقرر إجراؤها يوم غد وبعد غد 18- 19 ديسمبر الجاري حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا بعد حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية بالجامعة، حيث أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة، (01:28) من ظهر هذا اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي: إنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأفاد بأنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 13 شخصًا غادر منهم 10 سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جارٍ على مسح كامل الموقع؛ للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.