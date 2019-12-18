جامعة المعرفة تنعى شخصين وتكشف تفاصيل انهيار سقف المواقف

المواطن - الرياض

نعت جامعة المعرفة وفاة مواطن ومقيم، رحمهما الله؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.

وأوضحت جامعة المعرفة أن الحادث وقع يوم أمس الثلاثاء 17-12-2019م، ونتج عنه أيضا إصابة ثلاثة عشر شخصًا تلقوا العلاج في المستشفيات، وخرج منهم أحد عشر شخصًا، ولايزال اثنان يتلقيان العلاج اللازم.

وأكدت جامعة المعرفة على أن تنفيذ خطة الإخلاء تم في زمن قياسي بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومشاركة عدد من المواطنين في موقع الحادث.

وقررت الجامعة تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 2019/12/19 حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، كما يجري العمل على تجهيز مبنى الجامعة الآخر في ظهرة العودة بمحافظة الدرعية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية.

وتشاطر الجامعة أسر المتوفين العزاء في مصابهم، وتتمنى السلامة للمصابين، كما تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الحادث بالتعاون مع الجهات الرسمية.

ولفتت جامعة المعرفة إلى أنه قد تم تخصيص رقم جوال للتواصل مع الجامعة للرد على استفسارات الطلاب والطالبات (0555121598).