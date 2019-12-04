جامعة الملك خالد تناقش متطلبات تنمية المعلم وطموح المستقبل

المواطن - فهد القحطاني وحسن عسيري - أبها

افتتح مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والذي تنظمه الجمعية السعودية العلمية للمعلم بالجامعة “جسم” وذلك لمدة يومين بفندق قصر أبها.

ورحب مدير الجامعة بالحضور والمشاركين، مثمنًا رعاية واهتمام وزير التعليم لهذا الحدث العلمي المهم، مشيرًا إلى أهمية دور المعلم في بناء الأجيال وتنمية المجتمع بصفته حجر الزاوية والمحور الرئيسي للعملية التعليمية، مستشهدًا بدعم الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم من خلال تخصيص ميزانية ضخمة وبرامج تطويرية وخطط استراتيجية.

كما أكد السلمي خلال كلمته على أن الجامعة تولي اهتمامها كغيرها من المؤسسات الوطنية بالإسهام في تطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية ومواكبة رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن الجامعة من خلال هذا المؤتمر تتطلع إلى تحقيق متطلبات التنمية لإعداد معلم المستقبل والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية الناجحة في برامج التنمية المهنية لمعلم المستقبل.

وأوضح السلمي أن المؤتمر إضافة إلى الأوراق العلمية المنوعة يشتمل على عدد من الورش التي تستهدف تطوير الجانب المهني والتي يقدمها مدربون مختصون وعلى درجة عالية من الكفاءة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في تنظيم وإقامة هذا المؤتمر وآملًا أن يخرج بما يعود بالفائدة على التعليم.

من جهته رحب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس جمعية جسم الدكتور عبدالله آل كاسي، بمدير الجامعة والمتحدثين والمشاركين والحضور من مختلف المناطق، مؤكدًا أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من 233 بحثًا وورقة علمية حكمت من قبل أكاديميين متخصصين، وتم اعتماد 61 بحثًا، منها 27 بحثًا عبارة عن ملصقات علمية سيتم عرضها على عدد من الجلسات الموزعة على يومي المؤتمر.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يشتمل 3 حلقات نقاشية يقدمها 9 خبراء دوليين، و8 ورش تدريبية منوعة لمدربين وممارسين وأكاديميين، لافتًا في ختام كلمته إلى أنه تجاوز عدد المسجلين في ورش المؤتمر 1500 مستفيد ومستفيدة بعد ذلك اطلع حضور حفل افتتاح المؤتمر على عرض مرئي تم من خلاله تقديم نبذة عن جمعية “جسم”، والأهداف التي تطمح لها ورؤيتها ورسالتها، وتطلعاتها والخدمات التي ستخدم مجال التربية التعليم يذكر أن فعاليات أول أيام المؤتمر تضم 5 جلسات، و 5 ورش عمل، بالإضافة إلى 4 جلسات خاصة بالبوسترات العلمية.