جبل الأربع أفضل مكان لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي
لم يحدث منذ 118 عامًا

جبل الأربع أفضل مكان لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي

2019/12/21
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

يحتضن جبل الأربع في الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أكبر تجمع للفلكيين في المملكة لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، الذي سيقع يوم الخميس المقبل.

يذكر أن هذا الكسوف لم يحدث منذ 118 عامًا ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا أي في عام 1504- 2102 بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق.

يُذكر أن جامعة الملك فيصل تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء يومي الأربعاء والخميس 28 و29 من الشهر الجاري، عدة فعاليات علمية فلكية بمناسبة حدوث ظاهرة كسوف الشمس الحلقي بالأحساء.

وحول نشوء هذه الظاهرة بيّن أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك فيصل الدكتور فؤاد الغربي، أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة حجب جزء من الشمس بواسطة القمر عند استقامتهما مع الشمس بحيث تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بقرص أسود وهو ظل القمر على الأرض، ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي)، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط (أي حلقيًّا) في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ.

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عمك
ضيف
عمك

رح جيب لبن وخبز علشان الغدا

أعجبني1لم يعجبني  رد
48 دقيقة
مسلم
ضيف
مسلم

جميل جدا الجهود المبذولة بهذا المجال وتشكر عليه الجهات الممثلة لهذه الجهود كما انه من الجميل تفعيل الجانب الفلكي والعلمي للمملكة على صعيد الدول المتقدمة لكن الأكثر جمالا ان نتفكر بالسبب الإلهي للظهارة وهي يذكر الله به عباده ويخوفهم للرجوع إليه، ورحمته التي وسعت كل شيء جل جلاله

أعجبني0لم يعجبني  رد
2 ساعة


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