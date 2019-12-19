جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الخميس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات اليوم الخميس بالجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النصر والفيحاء وأبها والتعاون والأهلي بنتائج مميزة.

وكانت البداية مع الفيحاء الذي هزم نادي الاتحاد برباعية مقابل هدف، بينما فاز أبها على الشباب بثنائية دون رد، وفاز النصر على العدالة بثلاثية دون رد، بينما فاز التعاون على الوحدة بثنائية مقابل هدف، وانتصر الأهلي بخماسية مقابل هدف على نادي ضمك.

وبعد نهاية مباريات الخميس، يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، والتعاون ثالثًا برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وجاء نادي الهلال خامسًا برصيد 20 نقطة.

ويُقام يوم الجمعة مباراة بين فريقي الفتح والحزم بالجولة الثانية عشرة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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