جدول ترتيب الدوري السعودي 2019.. الهلال ينتفض والاتحاد يُعاني

المواطن - مروة نبيل

شهد جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 العديد من التغيرات على مدار 13 جولة، حيث انفرد الهلال بالصدارة في البداية، قبل أن يخطفها النصر بعد ذلك.

جدول الدوري السعودي

وبدأت الأندية منافسات الموسم الحالي بشكل قوي للغاية، نظرًا لوجود 7 محترفين في كل فريق، ما ساهم في تقارب المستويات، لتشتعل المنافسة في جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 سواء على القمة أو الهبوط.

وانشغل الهلال مؤخرًا بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ليبتعد عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 مؤقتًا، الأمر الذي استغله النصر جيدًا، ليُحقق نتائج إيجابية وينفرد بالمركز الأول برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

وعاد الهلال بأداء مخيب للآمال، وتعادل بصعوبة ضد الحزم، قبل أن ينتفض ويحقق فوزًا عريضًا على العدالة بسباعية، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 ويحتل المركز الثاني برصيد 24 من 11 لقاء.

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معاناته هذا الموسم، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، والهزيمة في 8 مواجهات.

ترتيب الدوري السعودي 2019

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ29 نقطة، يليه الهلال برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الأهلي، أبها والرائد.

ويقع التعاون في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي، ثم الشباب في المركز التاسع بـ18 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

ويتواجد الحزم في المركز الـ12 بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الفتح برصيد 9 نقاط، يليه العدالة بـ8 نقاط، ويتذيل ضمك جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 7 نقاط فقط.

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