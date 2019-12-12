جراحة ناجحة في ركبة وليد عبدالله

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر اليوم الخميس عن نجاح العملية الجراحية في ركبة الحارس وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي التي أُقيمت له في بريطانيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن العملية الجراحية أُجريت لوليد عبدالله من أجل تنظيف غضروف الركبة، وذلك على يد الدكتور لا فال في العاصمة البريطانية لندن.

وقبل إجراء العملية الجراحية، تمنت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، أمنية خاصة وذلك من أجل علاج الحارس وليد عبدالله.

وستحاول إدارة النصر التفاوض مع الطبيب المعالج للحارس وليد عبدالله في بريطانيا من أجل تقديم موعد العلاج قبل دخول إجازة أعياد الميلاد في أوروبا، مما يؤخر علاج حارس النصر وبالتالي تأخير عودته للملاعب.

ومن المنتظر أن يخضع وليد عبدالله لمدة شهر للتأهيل في الرياض بعد نهاية فحوصاته في بريطانيا.