جراحة 150 دقيقة تنقذ فحل إنتاج عض يده وكسر فكه

المواطن - واس

أكد الطبيب البيطري ناصر الهذال، من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تركيب الشرائح في العمليات الجراحية للإبل لا يؤثر عليها مستقبلاً وتستمر معها طيلة حياتها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لأحد الفحول بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المقر المخصص للعيادة الطبية بالمهرجان المقام في الصياهد الجنوبية من نفوذ الدهناء استغرقت ساعتين ونصف الساعة، بدءًا بالتخدير الكامل، وفتح وثقب في عظم الفك السفلي، وتركيب الشريحة والمسامير، ثم وزن الفك بعد إصابته بكسر الفك السفلي في الجهتين”.

وقال: “تم التدخل السريع لحالة كسر بالفك السفلي لفحل إنتاج، نتيجة عراك مع نفسه؛ وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت، الذي يسميه أهل الإبل وقت الهياج (المربعانية)! حيث يكون لديه طاقة أكثر من طاقته الممكنة، وقام بعضِّ يده؛ ممَّا أحدث كسرًا للفك السفلي في الجهتين، وكانت إصابة الجهة اليمنى كسرًا أمام الناب، واليسرى خلف الناب. وتم تركيب شرائح بلاتين لتعديل الفك”.

وأضاف: “هذه الشرائح تستمر معه طيلة حياته، ولن تؤثر عليه مستقبلاً، ويمكنه أن يباشر الأكل بعد 24 ساعة من إجراء العملية الجراحية”.

فيما أشار مالك الفحل محمد بن فالح الدوسري، إلى أنَّ الفريق الطبي أجرى عملية جراحية العام الماضي لجمل وصل سومه هذا العام إلى مليون وخمسمئة ريال، مؤكدًا أنَّ هذه العملية لا تؤثِّر على الإبل، سواء في الأكل أو الشكل، كما ثمَّن سرعة تجاوب الفريق الطبي مع البلاغ، ومباشرة الحالة في أقل من نصف ساعة، شاكرًا نادي الإبل، والفريق الطبي على هذا التجاوب.

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