جروس يتنفس الصعداء قبل مباراة #الهلال المؤجلة

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي خبرًا جيدًا يُعزز من فرصه للفوز على نادي الهلال في اللقاء المؤجل بينهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر إقامة مباراة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري يوم 7 يناير المقبل.

وتنفس جروس الصعداء، حيث يُمكنه إشراك المهاجم السوري عمر السومة، أمام الهلال بعد عودته من العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد إصابته بالفتاق الرياضي مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور المصري رفيق المأمون، استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، موعد عودة النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المباريات بعد إصابته الأخيرة.

وكان عمر السومة قد شعر بآلام أسفل البطن خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول الأربعاء، وأجرى فحوصات طبية لتحديد إصابته.

وتحدث رفيق المأمون قائلًا لـ برنامج الدوري مع وليد: عمر السومة يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع حتى يعود بكامل عافيته، بعد إصابته بالفتاق الرياضي.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة أثبتت تعرضه للفتاق الرياضي، الأمر الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وتقرر أن يُغادر عمر السومة إلى مدينة ميونيخ الألمانية، من أجل إجراء جراحة عاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.