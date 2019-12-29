جروس يركز على السرعة في مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الفيحاء، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الماضية أمام الشباب، تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي.

وأجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وشهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وشارك الجزائري يوسف بلايلي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجماعية بعد غيابه عن مباراة الشباب الأخيرة بداعي الإصابة.

تابعنا على تواصل معنا على