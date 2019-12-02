جروس يستغل أزمة الزمالك لمصلحة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، صفقة جديدة وقوية للراقي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية من بدايتها.

ويبدو أن جروس يرغب في الثأر من نادي الزمالك المصري الذي أقاله من تدريبه مؤخرًا، باستغلال أزمة الفريق الأبيض حاليًا والتحرك للتعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك الذي أعلن عن فسخ عقده مع الفريق المصري من طرف واحد.

وكان حمدي النقاز ذكر سبب فسخ تعاقده مع الزمالك هو تأخر النادي الأبيض في تسديد المستحقات له مؤخرًا.

يذكر أن جروس وضع أنظاره في الفترة الأخيرة على ضم المصري محمود علاء مدافع الزمالك في يناير، لكن إدارة الفريق الأبيض مترددة حول بيع المدافع.

وتُوج جروس بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك في موسم 2018-2019، بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب نادي الهلال في السادس من أكتوبر من عام 2018.

ويرغب المدرب جروس في تدعيم صفوف الأهلي بالصفقات القوية، وذلك أملًا في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وكان جروس تولى تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وذلك بعد خسارة الأهلي من الوحدة في الدوري يوم 14 سبتمبر الماضي.