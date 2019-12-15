جروس يشرح للاعبين خطة #ضمك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد نظيره ضمك.

وعقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية اليوم، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه، وبرنامج الفريق الأول استعدادًا لمباراته المقبلة.

وقسم السويسري جروس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.

كما واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر السومة، سعيد المولد، خالد البركة ومحمد خبراني البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي، الدكتور حاتم جمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.