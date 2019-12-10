جروس يُركز على التكتيك والسرعة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة خلال معسكره في أبو ظبي.

وأدى لاعبو النادي الأهلي خلال الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

وقسم المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.

وفي ختام مران الأهلي اليوم، قسم جروس اللاعبين إلى مجموعتين، وأقام مناورة تكتيكية بينهما على كامل مساحة الملعب، حيث طبق من خلالها عددًا من الجمل الفنية والخططية.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ وصل اليوم إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في أبو ظبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.