جروس يُركز على الكرات العرضية وبناء الهجمات

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد نظيره ضمك.

وعقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبيل انطلاقة الحصة التدريبية، قدم من خلاله عرضًا مرئيًّا تضمن كافة الملاحظات الفنية والنهج الفني المراد تنفيذه في التدريبات الاعتيادية.

وأوعز جروس اللاعبين بتنفيذ عدد من الكرات العرضية من الجانبين، وكيفية التعامل المثالي معها من جانب المدافعين والمهاجمين، وقام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية تركزت على سرعة الاستلام والتسلم وبناء اللعب الهجومي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.