جريزمان يكشف سبب انضمامه إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان عن سبب رحيله من صفوف أتلتيكو مدريد والانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل جريزمان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في يوليو الماضي، بعدما قام الفريق الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو.

وقال جريزمان في تصريحات لموقع “يويفا”: “لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب.. انضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي”.

وعن اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق جريزمان قائلًا: “نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددًا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا. علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره”.

وتحدث جريزمان صاحب الـ28 عامًا عن طفولته؛ وكيف واجه صعوبات في البداية، وقال: “بالتأكيد صغر حجمي كان يمثل مشكلة لي. دائمًا ما كنت قصيرًا بشكل مبالغ فيه وكان علي الانتظار”.

وواصل جريزمان تصريحاته قائلًا: “بالطبع، كانت فترة صعبة للغاية، لكني في النهاية كنت أنساها مع أصدقائي وزملائي، وكنت أحاول فقط التفكير في أن أقوم بما أحب، وهو لعب كرة القدم”.

وخاض أنطوان جريزمان 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات حتى الآن، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

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