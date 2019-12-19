جستنيه يهاجم إدارة الاتحاد ويطالبها بالاستقالة

المواطن - مروة نبيل

شن الناقد الرياضي عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هجومًا شديدًا على مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء اليوم.

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق البرتقالي بنتيجة 4/1، لتكون الخسارة الثامنة للعميد هذا الموسم.

وقال جستنيه: “نصيحة لرئيس نادي الاتحاد أنمار وأعضاء مجلس إداراته قدموا استقالتكم فورًا، لا جمعية عمومية ولا يحزنون، الوضع لا يستحمل أي انتظار أو تأجيل، فمصلحة الكيان تفرض عليكم ترك المهمة لغيركم، فالفريق منهار نفسيًا وفنيًا ولكم دور كبير في ذلك، أخذتم فرصتكم”.

وتابع: “حينما يصل وضع الفريق إلى هذا المستوى والحال المزري ونشاهد لاعبين فاقدين الروح ومحبطين جدًا فتلك رسالة سريعة لرئيس النادي ومجلس إداراته لعلاقة يجب أن تنتهي فورًا ولا مجال للمكابرة فإن كنتم حقيقة تحبون الاتحاد افهموا الرسالة”.

وأضاف: “آه وآه فينك يا لؤي ناظر.. ليتكم سمعتم كلامي كنت رافضًا رحيله وناشدت هيئة الرياضة والاتحاديين ليبقى الناظر ولو بالتكليف، عدد كبير من الإعلاميين عارضوني فحدث ما توقعته، مَن زكى أنمار أيضًا يتحملون المسؤولية، فمن ينقذ الاتحاد الآن؟”.

واختتم تغريداته قائلًا: “لست ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولكن بما أنهم أخذوا فرصتهم، ولم يحالفهم التوفيق لقلة الخبرة أو لأي سبب آخر، لهذا أعيد نصيحتي بتقديم استقالتهم فورًا لمصلحة الكيان، حاولت أن أقف معكم كدفعة معنوية تحفيزية للاعبين والجمهور إلا أن الحقيقة فرضت وجودها”.

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