جلسة تصوير للاعبي #الهلال في كأس العالم للأندية
قبل مباراة الزعيم ضد الترجي

جلسة تصوير للاعبي #الهلال في كأس العالم للأندية

2019/12/12
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لجلسة تصوير رسمية، مساء اليوم الخميس، وذلك قبل مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الفريق الأول في جلسة التصوير، وعلق قائلًا: “مساء الخير كأس العالم”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة بالأمس، استعدادًا لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي انطلقت منافساتها، مساء الأربعاء.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.

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