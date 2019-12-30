جماهير الاتحاد تفتح النار من جديد على الحائلي

المواطن - محمد سمعه

فتحت الجماهير الاتحادية النار على أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، بسبب اقترابه من ضم برونو أوفيني نجم النصر السابق ومدافع نادي الوكرة القطري الحالي.

وكانت إدارة الاتحاد حسمت التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل من صفوف نادي روساريو سنترال الأرجنتيني، ليكون أوفيني ثاني صفقات الاتحاد في مركز قلب الدفاع لتعويض رحيل المغربي مروان دا كوستا.

وأبدت فئات عريضة من جماهير الاتحاد عدم رضاها على تعاقد مع برونو أوفيني كون إمكانياته لا تناسب الاتحاد، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الفريق الأول من تراجع في النتائج.

وكان برونو أوفيني لعب مع النصر وتُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ثم انتقل لنادي الوكرة القطري في صيف 2019.

وفي وقت آخر، قرر المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد معاقبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتدرب أمس الأحد وبدون راحة عقب التعادل مع الفتح أول أمس السبت بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء القرار من تين كات لشعوره بتقصير اللاعبين في مباراة الفتح بالدوري، فقرر خوض الحصة التدريبية معهم أمس الأحد وزيادة الجانب البدني والفني فيها استعدادًا لمواجهة الفتح أيضًا بعد غد الأربعاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن غيل سيشارك مع الاتحاد في اللقاء الأول له بقميص العميد يوم 10 يناير المقبل، حيث تُقام المباراة ضد نادي النصر ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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